«МедИнвестГрупп» и Grand Medica откроют центр ядерной медицины в Новокузнецке

Группа компаний «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина и медицинский центр Grand Medica в третьем квартале 2020 года намерены открыть в Новокузнецке центр ядерной медицины, который станет второй очередью совместного проекта компаний – «Медицинского центра онкодиагностики». Группа компаний «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина и медицинский центр Grand Medica в третьем квартале 2020 года намерены открыть в Новокузнецке центр ядерной медицины, который станет второй очередью совместного проекта компаний – «Медицинского центра онкодиагностики».

Инвестиции в центр ядерной медицины не раскрываются. Планируется, что медцентр будет принимать более 5 тысяч пациентов в год, услуги будут предоставляться по программе ОМС. По словам президента ГК «МедИнвестГрупп» Сергея Нотова, для компании проект станет первым центром ядерной медицины, введенным в эксплуатацию в Сибирском федеральном округе.

Генеральный директор клиники Grand Medica Роман Говор сообщил, что в настоящее время готовность центра к сдаче в эксплуатацию составляет более 80%. «Для нас крайне важно, что услуги диагностики и лечения в центре смогут получать не только пациенты Кузбасса, но и жители соседних стран, таких, как Киргизия и Казахстан», – отметил Говор.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медицинский центр онкодиагностики» зарегистрировано в Новокузнецке 25 января 2019 года. Компания в равных долях принадлежит ООО «Гранд Медика» Александра Говора и ООО «МедИнвестГрупп». В настоящее время функционирует первая очередь проекта – центр лекарственной терапии, где с начала 2020 года получили лечение более 200 пациентов из Кемеровской области.

Создание многопрофильного медицинского центра Grand Medica было анонсировано в 2015 году, открылась клиника в апреле 2017 года. Общий объем инвестиций составил около 3,7 млрд рублей. Автором и инвестором проекта выступил известный в Кемеровской области предприниматель Александр Говор, которому принадлежит компания «Инрусинвест», владеющая 98,28% ООО «Град Медика».

В 2015 году Александр Говор совместно с совладельцем сети стоматологий «Ново Дент» Дмитрием Подъяпольским за 350 млн продали ГК «Мать и дитя» другой свой местный проект – Центр репродуктивного здоровья с поликлиникой Medica за 350 млн рублей. Также Говор планирует создать ПЭТ-центр в Новосибирске.

ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 15 центров «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, два производства радиофармпрепаратов, оснащенную установкой «гамма-нож» Gamma Clinic в Обнинске, сеть клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова». В январе 2020 года «МедИнвестГрупп» купила 100% ООО «Пэтскан», управляющего сетью центров ядерной медицины, расположенных в регионах Южного федерального округа. В феврале 2020 года ГК приобрела 27,78% акций Европейского медицинского центра у фонда Baring Vostok.

Фото: iricond.ru

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