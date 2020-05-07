Компания Beximco начнет производить ремдесивир в Бангладеш

Один из крупнейших производителей лекарств в Бангладеш, Beximco Pharmaceuticals Ltd, начнет производство в этом месяце экспериментального противовирусного препарата ремдесивира, который был одобрен американским регулятором для применения у пациентов с COVID-19.

Напомним, что FDA выдал разрешение на экстренное использование ремдесивира, открыв тем самым дорогу препарату для более широкого использования в больницах США, после того, как Gilead предоставил данные, показывающие, что ремдесивир помогает улучшить показатели выживаемости пациентов с COVID-19.

По информации Reuters, Beximco планирует продавать препарат от 59 до 71 долл. за флакон. Для лечения одного пациента необходимо от 5 до 11 флаконов. Производство ремдесивира должно начаться уже в этом месяце, правда пока только для использования внутри страны.

Отмечается, что Gilead уже пожертвовал первоначальную партию в 1,5 млн флаконов для помощи пациентам в Соединенных Штатах. Свою цену на препарат компания Gilead ещё не называла.

Институт клинического и экономического анализа (ICER) оценил себестоимость производства 10-дневного курса ремдесивира в 10 долларов. Аналитики предположили, что цена на рынке может достичь 4500 долларов.

gmpnews