«Биохимик» наращивает производство стратегически важных антибиотиков

19 лекарственных средств, выпускаемых компанией «ПРОМОМЕД» на собственной производственной площадке — АО «Биохимик», официально признаны высокоэффективными в условиях пандемии COVID-19.

Компанией производятся все антибактериальные средства, рекомендованные Минздравом России для лечения заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией, об этом рассказали проекту «Новости GMP» в пресс-службе «ПРОМОМЕД». На сегодняшний день, АО «Биохимик» является единственной в России производственной площадкой, где выпускается инъекционный азитромицин.

Как говорят в компании, азитромицин является одним из самых востребованных антибиотиков по причине своей безопасности – он практически не вызывает аллергии, а форма лиофилизата усиливает эффект фармакологического действия препарата.

Отмечается и ещё один колоссальный прорыв компании «ПРОМОМЕД» (ранее сообщалось о разработке и воссоздании технологии производства препарата фавипиравир) – наладка собственного производства эффективного антибиотика дорипенема. Значимость этого достижения в условиях пандемии трудно переоценить.

Данному лекарственному средству врачебным сообществом присвоен статус «препарата резерва», к нему практически не вырабатывается резистентность (сопротивляемость) организма. Препарат применяют тогда, когда не работают остальные. Дорипенем рекомендован Минздравом РФ при лечении исключительно тяжелых форм вирусно-бактериальной пневмонии, при внутрибольничной пневмонии, связанной с ИВЛ, а также у больных, находящихся в критическом состоянии в результате развития полиорганной недостаточности или септического шока – всех тех последствиях, которые наблюдаются у тяжелых пациентов с COVID-19.

Сейчас все мощности компании сосредоточены на беспрерывном производстве лекарственных средств, вошедших в методические рекомендации Минздрава, таких как: цефтриаксон, цефотаксим, цефепим, левофлоксацин, моксифлоксацин; инновационные противомикробные средства нового поколения — азитромицин, линезолид, ванкомицин, имипенем/циластатин, меропенем, дорипенем.

Жизненная необходимость в этих препаратах подтверждается официальной статистикой: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота выявления бактериальной пневмонии у тяжелых пациентов с COVID-19 достигает 20%. Для более 30% из них необходимо лечение в отделениях интенсивной терапии, в том числе с применением систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом у 13-20% заболевших развиваются внутрибольничные инфекции, которые могут привести к летальному исходу. Антибактериальную терапию в тяжелых случаях необходимо назначать в первые два-три часа – промедление в прямом смысле смерти подобно. А это значит, что на вооружении российских стационаров должен быть постоянный резерв жизненно важных препаратов.

Сегодня производственная площадка «ПРОМОМЕД» – АО «Биохимик», наращивает мощности для предотвращения угрозы дефицита стратегических лекарств, в том числе и благодаря технологии полного цикла. Экстренно перепрофилировав промышленную линейку, предприятие готовит к процедуре государственной регистрации и производству еще ряд препаратов из списка Минздрава, что позволит избавить нашу страну от импортной лекарственной зависимости.

gmpnews