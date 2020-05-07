Alexion приобретает компанию Portola за $1,4 млрд

Компании Alexion Pharmaceuticals и Portola Pharmaceuticals объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии. Alexion приобретает биофармацевтическую компанию Portola, специализирующуюся на угрожающих жизни заболеваниях, связанных с кровью. Соглашение о слиянии было единогласно одобрено правлениями компаний Alexion и Portola.

Разработанное компанией Portola лекарственное средство Andexxa® [фактор свертывания крови Xa (рекомбинантный), инактивированный-zhzo], продаваемое в Европе как Ondexxya®, является первым и единственным одобренным антидотом, нейтрализующим действие антикоагулянтов ривароксабан и апиксабан – прямых ингибиторов фактора свертывания крови Ха, при тяжелых и неконтролируемых кровотечениях. Это приобретение добавит краткосрочную диверсификацию в коммерческий портфель Alexion и даст возможность применить продемонстрированный опыт компании в гематологии, неврологии и интенсивной терапии для создания долгосрочной ценности для пациентов и акционеров.

Людвиг Хантсон (Ludwig Hantson), генеральный директор Alexion

«МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ANDEXXA МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ СТАНДАРТОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ИНГИБИТОРОВ ФАКТОРА ХА АПИКСАБАНА И РИВАРОКСАБАНА. ИСПОЛЬЗУЯ МОЩНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ALEXION И СВЯЗИ В ПОСТАВКАХ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МЫ ИМЕЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ПОМОГАЕТ ANDEXXA, И ОДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧИВАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ».

Разработчики препарата добавляют, что Andexxa® очень быстро (в течение двух минут) обращает вспять антикоагулирующий эффект ривароксабана и апиксабана, снижая их активность на 92%.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, Alexion предлагает приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Portola по цене 18 долларов за акцию (наличными около 1,4 млрд долларов). Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2020 года.

gmpnews