В России проведут исследования полиомиелитной вакцины в отношении COVID-19

В ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Кировским государственным медицинским университетом и Научным центром исследований им. М.П. Чумакова, согласно которому начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19. Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска.

По информации пресс-центра Правительства Кировской области, в рамках научно-образовательного центра «Биополис» совместно с институтом имени Чумакова, будет проводиться научное наблюдение о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова.

В программе исследований смогут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это и врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, и др.

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заметил, что в планах его научного центра стоит создание в Кировской области крупного предприятия полного цикла, по производству современных препаратов, частно-государственного характера.

По его словам, еще в 70-е годы прошлого столетия в России проводились исследования по возможностям полиомиелитной вакцины. Уже тогда было доказано, что живая вакцина активирует врожденный иммунитет.

«ПОДОБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНИРУЮТ ПРОВОДИТЬ И В АМЕРИКЕ, НО НЕ РАНЬШЕ ИЮЛЯ. СВЯЗАНО ЭТО С ТЕМ, ЧТО ТОЛЬКО В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ПРЕПАРАТ ЖИВОЙ ВАКЦИНЫ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТ ЦЕНТР ЧУМАКОВА. МЫ НАХОДИМСЯ В ПРИОРИТЕТНОЙ СИТУАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСТАЛЬНОМУ МИРУ. У НАС ЕСТЬ БОЛЬШИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ТАК КАК МЫ ИМЕЕМ ОПЫТ РАБОТЫ С ЭТОЙ ВАКЦИНОЙ».

Как отметил ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов со ссылкой на исследования, белковый состав вируса COVID-19 и белковый состав полиомиелита достаточно похожи – до 60%, а потому, логично предположить, что у вакцинированного человека выработается иммунитет, и вакцина станет средством профилактики.

gmpnews