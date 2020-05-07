Уволенный руководитель BARDA сделал разоблачительное заявление

Руководство BARDA и HHS руководствовались политическими соображениями при распределении средств на разработку лекарств для лечения COVID-19.

Бывший глава Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) Рик Брайт, уволенный со своего поста в апреле 2020 года из-за несогласия с политикой Президента США в отношении неодобренных препаратов для лечения COVID-19, выступил с официальным разоблачительным заявлением, пишет The New York Times.

Он заявил, что высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа оказывали на него постоянное давление с тем, чтобы многомиллионные контракты доставались связанным с ними компаниям.

По его словам, он выступал против кумовства еще в 2017 году.

В данном заявлении он уверяет, что весьма спорные контракты получали компании с политическими связями в администрации, в т.ч. компания, принадлежащая другу зятя и старшего советника американского президента Джареда Кушнера. Рик Брайт утверждает, что ему отомстили за то, что на своем посту он руководствовался научными данными, а не политической целесообразностью.

Бывший руководитель BARDA также отметил, что он встретил противодействие и со стороны высокопоставленных сотрудников Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), в т.ч. со стороны министра Алекса Азара. Это произошло, когда Рик Брайт в начале января стал настаивать на выделении ресурсов на разработку лекарств и вакцин для борьбы с зарождающейся пандемией.

Сам Рик Брайт и его сторонники утверждают, что трения с руководством HHS обострилось после того, как он рассказал репортеру агентства Reuters о том, что Дональд Трамп и его администрация продвигают препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие доказательств его эффективности. Он предложил ограничить применение препарата только для лечения госпитализированных пациентов, но встретил сопротивление со стороны сотрудников администрации Президента США, настаивавших на широком применении гидроксихлорохина.

Официальный представитель HHS Кейтлин Оукли заявила, что все обвинения Рика Брайта беспочвенны.

Заявление направлено в Управление специального советника США. В нем содержится ходатайство о проведении всестороннего расследования и восстановлении Рика Брайта в должности директора BARDA.

Илья Дугин

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