RNC Pharma: Импорт лекарств для проведения клинических исследований вырос в I квартале на 56%

С января по март в Россию ввезено 262 тыс. упаковок лекарственных препаратов для проведения клинических исследований на сумму 6 млрд руб.

По данным RNC Pharma, с января по март 2020 года в Россию было ввезено 262 тыс. упаковок лекарственных препаратов (ЛП) для проведения клинических исследований (КИ) на сумму 6 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС). Поставки, как в денежном, так и в натуральном выражении, продемонстрировали внушительный прирост. Относительно I квартала 2019 года отгрузки и в рублях, и в упаковках синхронно выросли на 56%. При этом общее количество ввозимых торговых марок за год увеличилось на 66 наименований, по итогам отчетного периода в Россию ввезено 386 позиций.

По итогам I квартала в Россию ввезено 139 торговых марок препаратов-плацебо. В 2019 году поставлялось 109 наименований. Доля плацебо в натуральном объеме импорта за год также скорректировалось в сторону уменьшения, в анализируемом периоде аналитики фиксируют долю около 30%, в I квартале 2019 года на плацебо приходилось практически 46% поставок. А вот денежная доля этих товарных категорий за год не поменялась, сейчас она составляет 21,7%.

Максимальный натуральный объем импорта по итогам I квартала продемонстрировал препарат «Икервис» (циклоспорин в форме глазных капель от компании «Сантен»), с начала 2020 года ввезено 38,5 тыс. упаковок данного препарата. Продукт проходит исследование IIIb фазы по изучению долгосрочного развития признака и симптомов возникновения осложнений при синдроме сухого глаза у пациентов с кератитом тяжелой степени. Исследование проводится на базе 10 медицинских центров, в него планируется вовлечь порядка 140 пациентов.

В денежном выражении лидирует препарат под кодовым обозначением MK-3475 (пембролизумаб) компании МСД. Натуральный объем поставок при этом составил всего 6,5 тыс. упаковок, речь идет о нескольких десятках КИ, при которых проводится изучение эффективности и безопасности применения препарата при онкологических заболеваниях в различных комбинациях. Препарат проходит III фазу исследований в рамках ММКИ. Примечательно, что три исследования стартовали уже в 2020 г.

Начиная с I квартала 2020 года в Россию стартовали отгрузки 39 новых торговых марок ЛП, которые не ввозились с начала 2013 года Из них максимальный денежный объем импорта приходился на «Велтасса» (патиромер) компании «Релипса». Препарат проходит исследование IIIb фазы, в ходе которых проводится оценка коррекции гиперкалиемии у пациентов, получающих ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы для лечения сердечной недостаточности. В исследовании задействовано 18 клинических центров с вовлечением 158 пациентов.

С точки зрения натуральных объемов поставок из числа «новичков» лидирует «Икервис», второе место занимает «Велтасса». Последний завезен в количестве 2,5 тыс. упаковок. Третье место занимает препарат «Рибокарбо-Л» (карбоплатин), который ввозился для исследования препарата BCD-100 российской компании «Биокад». Параллельно проводится два исследования в отношении эффективности комбинации BCD-100 с рядом препаратов, в т.ч. с карбоплатином.

pharmvestnik