Квартальные показатели Novo Nordisk выросли за счет запасов препаратов на случай дефицита

Датская компания подтвердила прогноз на 2020 год.

В I квартале 2020 года объем продаж Novo Nordisk («Ново Нордиск») вырос на 14% и составил 33,9 млрд датских крон (4,9 млрд долл.) в национальных dалютах, пишет Reuters. Аналитики прогнозировали 31,5 млрд крон.

Как отметили в компании, рост продаж был бы наполовину меньше, если бы пациенты не создавали запасы противодиабетических препаратов на фоне их потенциального дефицита из-за пандемии COVID-19.

Операционная прибыль компании составила 16,3 млрд крон, в то время как аналитики ожидали в среднем 14,2 млрд крон. Акции компании выросли на 2%.

По прогнозу Novo Nordisk, в 2020 году рост объема продаж составит 3–6%, операционной прибыли – 1–5% (оба показателя в национальных валютах). Компания подтвердила прогноз, несмотря на то, что количество визитов пациентов к врачам может сократиться из-за необходимости соблюдения социальной дистанции.

Как отметил исполнительный директор Novo Nordisk Ларс Фруергор Йоргенсен, число новых случаев заболевания сахарным диабетом не меняется, просто на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией число вновь диагностируемых пациентов снижается.

По его словам, после окончания пандемии число пациентов увеличится. Прогноз компании на 2020 год составлен исходя из того, что приток пациентов нормализуется в III и IV кварталах текущего года.

Кроме того, остается неясным, как рост безработицы в США повлияет на объем продаж, поскольку пациенты могут потерять медицинскую страховку или перейти на страхование по федеральным программам.

Илья Дугин

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