FTC одобрила сделку между AbbVie и Allergan

Объединенная компания станет четвертой по объему продаж на мировом фармрынке.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила сделку по приобретению компанией AbbVie («ЭббВи») компании Allergan («Аллерган») за 63 млрд долл., пишет FiercePharma.

В рамках сделки AbbVie и Allergan продадут ряд своих активов, в частности Allergan продаст компании AstraZeneca («АстраЗенека») права на экспериментальное средство для лечения заболеваний ЖКТ brazikumab и на препарат заместительной ферментной терапии Zenpep. Кроме того, она продаст права на аналогичный препарат Viokace компании Nestle («Нестле»).

Помимо этого в совет директоров AbbVie войдет только один член совета директоров Allergan. Исполнительный директор Allergan Брент Сондерс принял решение покинуть компанию.

Одобрение FTC последовало менее чем через два месяца после аналогичного решения Евросоюза.

Илья Дугин

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