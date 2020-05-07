Компания Novo Nordisk оказала поддержку мировым системам здравоохранения в борьбе с COVID-19

В условиях пандемии коронавирусной инфекции компания Novo Nordisk продолжает бесперебойные поставки препаратов инсулина. Производитель также оказывает гуманитарную помощь и информационную поддержку врачам и пациентам с сахарным диабетом.

«На нас и нашей компании сейчас лежит огромная ответственность – гарантия бесперебойных поставок жизненно важных лекарств, которые ежедневно необходимы миллионам людей во всем мире, – подчеркнул вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф. – Сегодня, как и всегда, мы уверены в стабильности поставок нашей продукции и сможем обеспечить потребности российских пациентов в полном объеме. Ни один из них не останется без препаратов инсулина или ГПП-1 в предстоящие месяцы».

Также для борьбы с COVID-19 компания предоставила дополнительные ресурсы системам здравоохранения во всем мире. «Мы видим, как медицинские работники самоотверженно работают в тяжелейших условиях, ежедневно рискуя своим здоровьем и жизнью, и, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы оказать помощь системам здравоохранения разных стран», – отметил президент и главный исполнительный директор компании Novo Nordisk А/S Ларс Фруергор Йоргенсен.

«Некоторые наши коллеги, которые имеют медицинскую квалификацию, вызвались работать волонтерами, – уточнил он. – Научно-исследовательские лаборатории в Дании, в которых работают ученые компании Ново Нордиск, были перепрофилированы для проведения тестирования на COVID-19. Мы передали в медицинские учреждения на безвозмездной основе необходимое оборудование и расходные материалы, включая маски и перчатки, а также 20 тонн спирта для пополнения запасов дезинфицирующих средств в больницах. И я с гордостью могу сообщить, что наш мажоритарный акционер – Фонд Novo Nordisk выделил более 7 миллионов долларов США на борьбу с COVID-19 в Дании».

В России компания Novo Nordisk закупила и предоставила в виде гуманитарной помощи более 1000 кг лекарственных препаратов на сумму почти 1 млн руб. в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, один из корпусов которого был переоборудован для приема больных с коронавирусной инфекцией. Поставка была осуществлена при участии дистрибьюторской компании ЗАО «Фармацевт». Кроме того, за прошедший месяц Novo Nordisk предоставила гуманитарную помощь в пять российских регионов на сумму более 3,5 млн руб. На эти деньги были закуплены средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, защитные костюмы) и препараты, которые входят в набор лекарственных средств, соответствующий современному международному стандарту лечения коронавируса. Именно в них российские медучреждения сейчас испытывают наибольшую потребность.

«Мы ведем мониторинг ситуации и оцениваем, где мы можем внести свой вклад, – рассказала директор отдела клинических исследований, регистрации продукции и медицинских программ в России и Беларуси Наталья Моргунова. – Диагнозы «сахарный диабет» и «ожирение» входят в тройку наиболее опасных факторов риска, которые могут оказать серьезное негативное влияние на течение коронавирусной инфекции вплоть до летального исхода. Для того чтобы поддержать в этот непростой период пациентов с диабетом и ожирением, наиболее уязвимые категории населения, мы обратились к ведущим экспертам в области эндокринологии и психологии с просьбой дать рекомендации и советы, как в условиях самоизоляции контролировать свое заболевание, преодолевать психологические сложности и оставаться активными и позитивными». Эти информационные видеоролики размещены на официальном канале Novo Nordisk в YouTube . Информационные материалы для врачей размещаются на портале врачи.рф.

Кроме того, продолжаются клинические исследования в России. «В сложившихся условиях мы столкнулись с необходимостью при любых обстоятельствах обеспечить доступность исследуемых препаратов для значительного количества пациентов, принимающих участие в наших клинических проектах, – добавила Наталья Моргунова. – Для этого нам пришлось в сжатые сроки организовать безопасные и непрерывные альтернативные методы доставки препаратов пациентам, а также обеспечить полный контроль и документирование этих альтернативных методов в соответствии с правилами GxP и требованиями российских регуляторных органов».

Источник: Novo Nordisk

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