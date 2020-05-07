Австралийская компания приступит к разработке препарата для лечения COVID-19

Австралия включилась в разработку средств для лечения коронавирусной инфекции.

Компания CSL Behring Australia («СиЭсЭл Беринг Австралия»), являющаяся подразделением CSL Limited («СиЭсЭл Лимитид»), объявила о начале разработки препарата из плазмы крови для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19, особенно тех, кому может понадобиться искусственная вентиляция легких, сообщает FiercePharma.

Экспериментальный препарат, получивший название COVID-19 Immunoglobulin, будет разрабатываться на предприятии около Мельбурна.

Как заявили в компании, для клинических исследований с участием около 100 пациентов, ей понадобится плазма крови 800 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Забором плазмы займется Австралийский Красный Крест.

Сначала компания произведет небольшую партию COVID-19 Immunoglobulin для разработки тестов на антитела к SARS-CoV-2.

Затем вторая партия препарата будет применяться в клинических исследованиях в австралийских больницах для определения его безопасности. В случае успеха CSL направит заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TAG). Если препарат будет одобрен, компания начнет его поставки на территории страны.

Илья Дугин

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