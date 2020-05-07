«Ростех» заключил контракты на поставку ИВЛ на 14,5 млрд рублей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «Крэт», входит в ГК «Ростех») за март и апрель 2020 года заключил контракты на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «Крэт», входит в ГК «Ростех») за март и апрель 2020 года заключил контракты на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ.

Как следует из данных сайта госзакупок, помимо Минпромторга, крупнейшими закупщиками ИВЛ от АО «Крэт» стали Дирекция единого заказчика Московской области (780 аппаратов за 1,1 млрд рублей), Минздрав Ставропольского края (312 аппаратов за 581 млн рублей), а также ГКУ «Техобеспечение» Минздрава Республики Башкортостан (300 ИВЛ за 558 млн рублей).

Минпромторг РФ закупил 6 711 аппаратов ИВЛ по цене 1,1 млн рублей за штуку, региональным заказчикам медоборудование досталось дороже: от 1,25 млн рублей в марте 2020 года до 1,862 млн в апреле 2020 года за аппарат в базовой комплектации и 2,4 млн – в расширенной.

Как следует из графика поставки, содержащегося в документации о закупке Минпромторга РФ, предельное количество ИВЛ в отгрузке составляет 500 аппаратов в апреле 2020 года, 2,5 тысячи аппаратов – в мае, по 3 тысячи аппаратов в месяц, начиная с июня 2020 года. В середине апреля госкорпорация обещала поставить необходимые объемы медизделий за 2-3 месяца, но на начало мая 2020 года общий объем заказов, как следует из ЕИС госзакупок, возрос до 10 695 аппаратов.

В ГК «Ростех» не смогли предоставить оперативный комментарий относительно объема уже поставленных и планируемых к отгрузке ИВЛ.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком была назначена «дочка» ГК «Ростех» АО «Крэт».

Всего, по данным Росстата, в России насчитывается 47,1 тысячи аппаратов ИВЛ, из которых почти 8 тысяч – мобильные. В отделениях анестезиологии и реанимации инсталлировано 33,9 тысячи аппаратов.

По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, по состоянию на 6 мая 2020 года из 143 тысяч активных случаев COVID-19 в России 1 133 пациента были подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: rostec.ru

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