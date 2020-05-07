Gedeon Richter за $16,5 млн приобрела у Mycenax Biotech права на биоаналог тоцилизумаба

Венгерская Gedeon Richter заключила соглашение с основанной в Тайване компанией Mycenax Biotech о приобретении прав на биоаналог препарата тоцилизумаб от ревматоидного артрита за $16,5 млн. Ингибитор интерлейкина-6 тоцилизумаб сейчас проходит испытания на эффективность при лечении тяжелых форм COVID-19. Венгерская Gedeon Richter заключила соглашение с основанной в Тайване компанией Mycenax Biotech о приобретении прав на биоаналог препарата тоцилизумаб от ревматоидного артрита за $16,5 млн. Ингибитор интерлейкина-6 тоцилизумаб сейчас проходит испытания на эффективность при лечении тяжелых форм COVID-19.

По условиям соглашения, Gedeon Richter получит права на разработку, производство и коммерциализацию тоцилизумаба. Mycenax Biotech передаст венгерской компании клеточные линии, права на интеллектуальную собственность и уже полученные данные о препарате. Gedeon Richter оплатит покупку четырьмя траншами. Предоплату в размере $2 млн компания уже внесла, еще $3 млн будут выплачены при подписании договора.

Ожидается, что биоаналог тоцилизумаба появится на рынках ЕС, Канады, Австралии и Японии в 2025 году. Mycenax завершил первую фазу исследований своей версии препарата, названного LusiNEX, разрабатывавшегося с 2013 года.

Оригинальный препарат Актемра от Roche в 2010 году был одобрен FDA для лечения ревматоидного артрита. Также препарат применяется для терапии ювенильного идиопатического артрита, системного ювенильного идиопатического артрита у детей, гигантоклеточного артериита (болезнь Хортона) и синдрома высвобождения цитокинов. Глобальные продажи Актемры в 2019 году выросли на 8% и составили 2,3 млрд швейцарских франков ($2,37 млрд).

В феврале 2020 года Roche объявила о старте клинических исследований третьей фазы тоцилизумаба у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Препарат включен в седьмой план диагностики и лечения COVID-19, выпущенный Национальной комиссией здравоохранения Китая (NHC) 3 марта 2020 года.

В России собственные ингибиторы интерлейкина-6 разрабатывают «Р-Фарм» (олокизумаб) и «Биокад» (левилимаб). Их тоже испытывают и на эффективность от COVID-19.

Mycenax – разработчик и производитель биопрепаратов. Компания основана в 2001 году в Тайване. Выручка Mycenax в 2019 году составила $13 млн, чистый убыток – $7,3 млн.

Gedeon Richter – венгерская фармкомпания, производит около 200 препаратов более чем в 400 формах. Предприятие владеет девятью производственными и исследовательскими предприятиями, в том числе в России. Выручка компании в 2019 году составила 1,56 млрд евро, чистая прибыль – 113,6 млн евро.