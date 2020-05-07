ДЗМ: точность применяемых в столице экспресс-тестов на антитела составляет 92%

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) опроверг низкую чувствительность тестов на антитела производства нидерландской Inzek, закупленных столичными властями. По данным ведомства, в 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов на присутствие иммуноглобулинов класса M и G соответствовали результатам ПЦР-диагностики. Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) опроверг низкую чувствительность тестов на антитела производства нидерландской Inzek, закупленных столичными властями. По данным ведомства, в 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов на присутствие иммуноглобулинов класса M и G соответствовали результатам ПЦР-диагностики.

Как пояснили в ДЗМ, тест производства Inzek определят не наличие вируса, а только имунный ответ на него – в виде обнаружения двух видов антител IgM и IgG. «Совокупное применение двух методов тестирования повышает точность диагностики. В ряде случаев этот тест позволил выявить пациентов с развивающимся инфекционным процессом при отрицательным результате ПЦР-анализа. Это позволило вовремя обеспечить пациентов необходимой медпомощью. У более чем 4% протестированных человек был выявлен вирус», – говорится в сообщении ДЗМ.

При этом тест является самым быстрым из всех присутствующих на рынке: на процедуру уходит 15 минут. Точность тестов была проверена в лаборатории ГКБ №67, в 92% случаев положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики.

Кроме того, ДЗМ сообщил, что закупленные тесты выпущены в Нидерландах, что подтверждается данными регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Тестирование на антитела в Москве началось с 14 апреля 2020 года. На первом этапе проверяли врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, на втором – всех московских медиков. Всего в Москве было проведено более 180 тысяч экспресс-тестов. С 12 мая ДЗМ запустит тестирование на антитела сотрудников предприятий, возобновивших работу.

Для проведения тестов было закуплено 240 тысяч тест-систем производства нидерландской Inzek, регудостоверением в России владеет фармкомпания «Биотэк» Бориса Шпигеля. По информации издания «Важные истории», приобретенные столичными властями диагностические системы оказались локализованной версией аналогичных тестов из КНР.