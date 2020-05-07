GSK продала свою долю в индийском бизнесе Unilever за $3,35 млрд

Компания GlaxoSmithKline (GSK) продала свою долю в индийском бизнесе Unilever за 3,35 млрд долларов, что является крупнейшей из когда-либо совершенных подобного рода сделок в Индии.

По информации Reuters, вырученные средства GSK может вложить в разработку лекарств, в частности экспериментальной терапии рака, а также клеточной и генной терапии.

5,7% акций Hindustan Unilever были приняты GSK в качестве оплаты за продажу в 2018 году своего бренда солодовых напитков Horlicks и других продуктов питания компании Unilever.

В заявлении GSK говорится, что теперь он получит чистую выручку от продажи Horlicks в размере 2,9 млрд фунтов (3,59 млрд долларов) по сравнению с первоначальным прогнозом в 2,4 млрд фунтов.

По данным аналитиков, сделка стоимостью 3,35 млрд долларов затмевает предыдущий рекорд в Индии, когда в апреле 2015 года Daiichi Sankyo продала свою долю в Sun Pharmaceuticals за 3,18 млрд долларов.

Напомним, что ранее GSK запустила двухлетнюю программу, которая делит компанию на две организации, отделяя основной бизнес по продаже рецептурных лекарств и вакцин от безрецептурного бизнеса, который объединяется с подразделением Pfizer.

В данный момент GSK рассматривает возможность дальнейшей продажи активов, чтобы покрыть расходы на разделение.

gmpnews