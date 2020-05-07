Индия поставит в Европу около 1000 тонн АФИ для производства препаратов парацетамола

Индия поставит в Европу около 1000 тонн активного фармацевтического ингредиента (АФИ) необходимого для производства препаратов, содержащих парацетамол, об этом заявили в экспортном департаменте Индии.

Напомним, что ещё в начале марта индийское правительство приостановило экспорт 26 АФИ и лекарственных средств, включая парацетамол, дабы покрыть дефицит в препаратах, необходимых для профилактики и лечения COVID-19, на внутреннем рынке.

Как указывает информационное агентство Reuters со ссылкой на Динеша Дуа (Dinesh Dua), председателя Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil), Европа вынуждена ежемесячно изыскивать до 800 тонн АФИ, необходимого для производства препаратов парацетамола.

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В состав Pharmexcil входят десятки фармацевтических компаний, включая Pfizer Ltd и Abbott.

Как сообщило Министерство иностранных дел, только в конце прошлого месяца Индия, которая является основным поставщиком дженериком в мире, отправила 1,9 млн таблеток и других лекарственных форм парацетамола в 31 страну, добавив, что в целом коммерческие поставки гидроксихлорохина и парацетамола осуществляются в 87 стран мира.

По оценкам Pharmexcil, Европа на сегодня является крупнейшим покупателем Индии АФИ парацетамола, ежегодно его импортируется около 12 000 тонн. При этом отмечается, что и индийские фармпроизводители очень сильно зависят от импорта АФИ. Так фармкомпании получают почти 70% ингредиентов для производства своих препаратов из Китая.

gmpnews