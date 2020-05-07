«АстраЗенека» и Оксфордский университет объявили о соглашении по разработке вакцины от COVID-19

Компания «АстраЗенека» и Оксфордский университет объявили о заключении соглашения о глобальной разработке и распространении потенциальной рекомбинантной аденовирусной вакцины, созданной университетом и предназначенной для предотвращения инфекционного заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2.

Сотрудничество направлено на разработку потенциально эффективной вакцины ChAdOx1 nCoV-19, над которой работают Институт Дженнер (Jenner Institute) и Оксфордская вакцинная группа (Oxford Vaccine Group) при Оксфордском университете. В соответствии с соглашением «АстраЗенека» будет отвечать за разработку, производство, а также распространение вакцины по всему миру.

Паскаль Сорио (Pascal Soriot), главный исполнительный директор «АстраЗенека», заявил:

ПОСКОЛЬКУ COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТ ПОРАЖАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ, ПОТРЕБНОСТЬ В ВАКЦИНЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ СТОИТ ОЧЕНЬ ОСТРО. ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЪЕДИНИТ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ВАКЦИНОЛОГИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «АСТРАЗЕНЕКА» В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ СМОЖЕМ УСКОРИТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ ВАКЦИНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ И ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ САМОЙ СМЕРТОНОСНОЙ ПАНДЕМИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

В пяти испытательных центрах на юге Великобритании была начата фаза I клинических исследований потенциальной вакцины среди здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет для изучения ее безопасности и эффективности. Результаты первой фазы испытаний могут быть получены в мае. Переход к последующим фазам испытаний планируется к середине этого года.

О вакцине ChAdOx1 nCoV-19

ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Институтом Дженнера Оксфордского университета совместно с Оксфордской группой по изучению вакцин, использует вирусный вектор на основе ослабленной версии обычной простуды (аденовирус), который содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2. После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на COVID-19 при возможном последующем заражении эти вирусом.

Рекомбинантный аденовирусный вектор (ChAdOx1) был выбран по причине сильного иммунного ответа при введении однократной дозы. Кроме того, он не реплицируется, поэтому не может привести к персистентной инфекции после вакцинации. На сегодняшний день вакцины на основе вируса ChAdOx1 были опробованы на большой группе людей, превышающей 320 человек и показали, что они безопасны и хорошо переносятся, хотя могут вызывать временные побочные эффекты, такие как повышение температуры, гриппоподобные симптомы, головная боль или боли в руках.

gmpnews