Впервые одобрен препарат для лечения НМРЛ с мутацией METex14

Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) 6 мая одобрила препарат Tabrecta (capmatinib, капматиниб) для лечения взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), который распространился на другие части тела.

Tabrecta является первой одобренной FDA лекарственной терапией для лечения НМРЛ с мутацией METex14 (приводит к пропуску в РНК экзона 14 гена MET – «Mesenchymal-epithelial transition – Эпителиально-мезенхимальный переход»).

FDA также одобрила сопутствующую диагностику in vitro нового поколения FoundationOne CDx (F1CDx). Именно при помощи данного диагностического устройства и обнаруживаются несколько мутаций, включая и те, которые приводят к пропуску в РНК экзона 14 гена MET.

Разрешение на препарат Tabrecta выдано фармацевтической корпорации Novartis. Одобрение на диагностику F1CDx было предоставлено компании Foundation Medicine, Inc.

Регулятор напоминает, что НМРЛ — это наиболее распространенный тип рака легких, до 90% всех карцином легких попадают в категорию немелкоклеточных. Отмечается, что метастазирование рака состоит из последовательной серии событий, и пропуск экзона 14 признан критическим событием для метастазирования рака. Мутации, приводящие к пропуску экзона 14, обнаруживаются у 3-4% пациентов с раком легких.

Tabrecta является ингибитором киназы, что означает, что он функционирует, блокируя ключевой фермент, который помогает остановить рост опухолевых клеток. FDA одобрила Tabrecta на основании результатов клинического испытания с участием 97 пациентов с НМРЛ с мутациями, которые приводят к пропуску экзона 14 MET.

Ранее препарату было присвоено обозначение «прорывная терапия», что позволило ускорить его разработку, исследования и провести процедуру одобрения.

gmpnews