В Генпрокуратуре рассказали, как принималось решение о блокировке новости Vademecum

«С учетом позиции уполномоченного органа Москвы в сфере здравоохранения Генеральная прокуратура Российской Федерации 27 апреля направила требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации», – говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
При этом в опровержении ДЗМ говорилось лишь, что «в СМИ появились сообщения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой».
Тогда как новость Vademecum была написана на основе письма Московского городского фонда ОМС №08-09-04/8401. В нем фонд уведомил медучреждения и страховые компании об оплате фондом медицинских услуг с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1-2-й степени с тяжелым течением» только в случае, если пациента доставила бригада скорой и неотложной помощи.
Подлинность письма Vademecum подтвердили в нескольких медорганизациях, факт его существования позже подтвердил и сам МГФОМС. О том, что пациентам придется платить за медпомощь самостоятельно, в новости не говорилось.
Тем не менее Роскомнадзор (РКН) 28 апреля уведомил редакцию Vademecum об ограничении доступа к новости и о необходимости незамедлительно удалить ее с сайта. В ведомстве сослались на требование Генпрокуратуры №27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года, однако сам документ не предоставили. При этом в теле письма РКН «спорный» материал характеризовался как содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Во вложенном документе отмечалось, что новость «содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
Отвечая РБК, пресс-служба Генпрокуратуры внесла ясность: новостная заметка Vademecum не содержала призывов к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
Партнер юридической компании Lidings Александр Попелюк, защищающий интересы редакции Vademecum, отметил, что в настоящее время подготовлен тематический запрос в Генпрокуратуру с просьбой предоставить акт прокурорского реагирования и провести анализ материала, который пока пришлось деактивировать.
«Судя по ответу Генпрокуратуры, можно предположить, что текст новости не подвергался экспертизе, а блокировка материала стала результатом «позиции» ДЗМ, который официально не предъявлял претензий к содержанию публикации. Мы дополнительно запросим у департамента информацию о том, было ли с его стороны обращение в Генпрокуратуру и на каких основаниях», – пояснил он.
Сайт Vademecum был заблокирован Роскомнадзором 28 апреля и разблокирован на следующий день. Ситуация привлекла внимание различных СМИ, а также вызвала резонанс в социальных сетях, пользователи которых выступили в поддержку издания. Прокомментировал случившееся и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Конечно, нужно решительно бороться с разными фейками, решительно бороться с преднамеренным распространением информации, которая способна вредить ситуации, вредить здоровью людей, которые распространяют лживую информацию о действиях властей. Это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную, это очень важно».
Подробнее:
Открытое письмо редакции Vademecum
Обращение издателя и главного редактора Vademecum Дмитрия Кряжева
Интервью шеф-редактора Vademecum Дарьи Шубиной
Фото: Олег Яковлев / РБК