Япония начнет клинические исследования ивермектина при коронавирусной инфекции

К исследованию противопаразитарного средства ивермектин при COVID-19 приступит один из университетов в Токио. Ранее препарат показал высокую активность против коронавируса in vitro.

Исследователи из Университета Китасато (Kitasato University) в Токио планируют клиническое испытание препарата ивермектин при COVID-19, сообщает Nikkei Asian Review.

Ивермектин разрабатывался с опорой на исследования профессора Сатоши Омура (Satoshi Omura), за что в 2015 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, пишет издание. Препарат был выведен на рынок компанией Merck & Co («Мерк энд Ко.») и сейчас широко используется в ветеринарной практике как противопаразитарное средство, для медицинского применения – в основном в дерматологии. Японское подразделение компании сообщило, что клиническое исследование препарата будет обсуждаться с Университетом Китасато.

Ранее австралийские исследователи обнаружили способность препарата значительно ингибировать репликацию коронавируса в инфицированных клетках, а Университет Юты сообщал об улучшении выживаемости пациентов с COVID-19, которых лечили с помощью ивермектина. Механизм его действия на коронавирус пока неясен.

Известно, что препарат входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и одобрен FDA для лечения некоторых паразитарных заболеваний, поэтому уже имеет установленный профиль безопасности при применении у человека.

Регулятор Японии одобрил 7 мая первое терапевтическое средство против коронавирусной инфекции – препарат remdesivir, который уже одобрен FDA для экстренного использования при COVID-19.

Одобрения другого перспективного средства с активностью против коронавируса, favipiravir, премьер-министр страны Синдзо Абэ ожидает к концу мая. Поставки этого препарата будут направлены из Японии в 43 государства для проведения клинических исследований при COVID-19.

Анастасия Теслина

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