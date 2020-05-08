Квартальные продажи дженериков Teva выросли на фоне пандемии

Teva ожидает снижения показателей после пандемии.

В I квартале 2020 года в Европе объем продаж дженериков и безрецептурных препаратов израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьбтикал Индастриз») вырос на 100 млн долл. вследствие роста спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает FiercePharma.

Общий объем продаж в Европе вырос на 12% и превысил 1 млрд долл.

В США объем продаж дженериков за первые три месяца сократился на 1% – до 952 млн долл. Снижение цен на дженерики компенсировалось лончем биосимиляра препарата Rituxan и ростом спроса на некоторые препараты для лечения респираторных заболеваний.

Общий глобальный объем продаж Teva в I квартале 2020 года составил 4,35 млрд долл., что на 5% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

Как отметил исполнительный директор Teva Каре Шульц, пандемия COVID-19 не сильно повлияла на производство дженериков, поскольку компания не зависит от Китая и Индии по поставкам сырья и активных фармсубстанций (АФС).

Компании принадлежат 15 производственных предприятий в Восточной и Центральной Европе, что позволило ей сохранить темпы производства.

Кроме дженериков, израильская компания рассчитывает на рост продаж бренидированных препаратов, а именно средства для лечения мигрени «Аджови» (фреманезумаб) и препарата для лечения болезни Гентингтона Austedo (deutetrabenazine).

Несмотря на хорошие квартальные показатели, Каре Шульц не уверен, что такая динамика продолжится. По его мнению, нормализация рынка после пандемии и спад спроса негативно повлияют на показатели Teva.

Илья Дугин

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