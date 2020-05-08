Правительство отменило запрет на вывоз из страны масок и противочумных костюмов

Правительство отменило действие постановления № 223, которым вводился временный запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции, в том числе респираторов, медицинских масок, бинтов, противочумных костюмов и т.п. Запрет не касался вывоза такой продукции гражданами для личного использования.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 637, которым отменено действие постановления № 223 о введении временного запрета на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции, в том числе респираторов, медицинских масок, бинтов, противочумных костюмов, дезинфицирующих средств и т.п. Документ вступил в силу с даты официального опубликования, которое состоялось 3 мая на сайте publication.pravo.gov.ru

Ограничение на вывоз изделий медицинского назначения было введено на фоне угрозы коноронавируса. Оно начало действовать с даты подписания документа (2 марта) и должно было завершиться 1 июня. Однако правительство решило отменить запрет на месяц раньше намеченного срока.

Елена Сидорова

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