Голикова поручила Минздраву упростить выписку лекарств неизлечимо больным детям

Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом Министерства по паллиативной помощи проработать выписку рецептов в электронном формате, а также предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом Министерства по паллиативной помощи упростить выписку наркотических и психотропных лекарственных препаратов неизлечимо больным детям. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, пишет ТАСС.
«Минздраву России совместно с МВД России, главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России представить приложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом», – говорится в документе.
Срок выполнения поручения – 15 мая.
Отмечается, что необходимо проработать выписку рецептов в электронном формате, а также предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.
Также должен быть обеспечен мониторинг наличия и остатков препаратов у находящихся на дому детей, чтобы выписка необходимых лекарств осуществлялась бесперебойно.
Для взаимодействия амбулаторных и стационарных служб паллиативной помощи, а также при вызове скорой и врача на дом должен быть введен единый реестр всех пациентов, нуждающихся в соответствующем лечении.