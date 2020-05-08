Голикова поручила Минздраву упростить выписку лекарств неизлечимо больным детям

Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом Министерства по паллиативной помощи проработать выписку рецептов в электронном формате, а также предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом Министерства по паллиативной помощи упростить выписку наркотических и психотропных лекарственных препаратов неизлечимо больным детям. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, пишет ТАСС.

«Минздраву России совместно с МВД России, главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России представить приложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом», – говорится в документе.

Срок выполнения поручения – 15 мая.

Отмечается, что необходимо проработать выписку рецептов в электронном формате, а также предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.

Также должен быть обеспечен мониторинг наличия и остатков препаратов у находящихся на дому детей, чтобы выписка необходимых лекарств осуществлялась бесперебойно.

Для взаимодействия амбулаторных и стационарных служб паллиативной помощи, а также при вызове скорой и врача на дом должен быть введен единый реестр всех пациентов, нуждающихся в соответствующем лечении.

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