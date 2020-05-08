Росстат зафиксировал в апреле рост цен на лекарства на 3,2%

Индекс потребительских цен на медикаменты составил в апреле 103,2%, а по отношению к декабрю 2019 года – 105,5%. Это самый значительный рост среди непродовольственных товаров.

В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,1% (в апреле 2019 г. – 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%). Такая информация приводится в отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил в апреле 103,2%, а по отношению к декабрю 2019 года – 105,5%.

В отчете ведомства отмечается, что это самый значительный рост среди непродовольственных товаров. Так, метамизол натрия подорожал на 8,1%, «Троксерутин» – на 8,0%, «Линекс» – на 5,7%, «Левомеколь» – на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 5,2%, «Офтан катахром» и вата отечественная – на 4,7%, бинты – на 4,5%, термометры медицинские ртутные и валидол – на 4,3%, йод – на 4,2%, «Настойка пустырника» – на 4,0%, «Бромгексин» – на 3,9%, «Валокордин» – на 3,6%, флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота – на 3,5%, «Ренни» – на 3,4%.

Елена Сидорова

pharmvestnik