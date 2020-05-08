Японский регулятор одобрил remdesivir для лечения COVID-19

Решение об одобрении препарата принято по ускоренной процедуре через три дня после направления заявки.

Препарат американской компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») получил одобрение японского регулятора для лечения COVID-19, пишет Reuters.

По словам официального представителя Минздрава Японии, препарат будет назначаться пациентам с тяжелым течением заболевания.

Неделей ранее FDA одобрило remdesivir для применения в экстренных ситуациях для лечения госпитализированных пациентов.

Как отметили в Gilead, терапию препаратом следует начинать на ранних стадиях заболевания.

В Минздраве Японии уверены, что применение препарата будет способствовать более быстрому выздоровлению пациентов и позволит скорее освобождать больничные койки для других заболевших, число которых растет.

По результатам исследования, проведенного Национальными институтами здравоохранения США (NIH), применение remdesivir сокращает время госпитализации на 31% по сравнению с плацебо-группой. При этом показатель эффективности препарата для снижения уровня смертности пока не достиг статической значимости.

Как заявили в Минздраве Японии, пока не известно, когда первые партии препарата начнут поступать в страну и в каком количестве.

Gilead ведет переговоры с рядом компаний, в т.ч. производителями дженериков из Индии и Пакистана, о налаживании производства remdesivir в промышленных масштабах.

Remdesivir изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола.

Илья Дугин

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