Японский регулятор одобрил remdesivir для лечения COVID-19

Решение об одобрении препарата принято по ускоренной процедуре через три дня после направления заявки.
Препарат американской компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») получил одобрение японского регулятора для лечения COVID-19, пишет Reuters.
По словам официального представителя Минздрава Японии, препарат будет назначаться пациентам с тяжелым течением заболевания.
Неделей ранее FDA одобрило remdesivir для применения в экстренных ситуациях для лечения госпитализированных пациентов.
Как отметили в Gilead, терапию препаратом следует начинать на ранних стадиях заболевания.
В Минздраве Японии уверены, что применение препарата будет способствовать более быстрому выздоровлению пациентов и позволит скорее освобождать больничные койки для других заболевших, число которых растет.
По результатам исследования, проведенного Национальными институтами здравоохранения США (NIH), применение remdesivir сокращает время госпитализации на 31% по сравнению с плацебо-группой. При этом показатель эффективности препарата для снижения уровня смертности пока не достиг статической значимости.
Как заявили в Минздраве Японии, пока не известно, когда первые партии препарата начнут поступать в страну и в каком количестве.
Gilead ведет переговоры с рядом компаний, в т.ч. производителями дженериков из Индии и Пакистана, о налаживании производства remdesivir в промышленных масштабах.
Remdesivir изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола.
Илья Дугин
pharmvestnik