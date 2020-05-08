Индия поставит в Европу 1 тыс. тонн субстанций для производства парацетамола

Индия поставит в страны Европы порядка 1 тыс. тонн активных фармсубстанций (АФС) для производства популярного препарата парацетамол.

Об этом заявили в Совете по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil), сообщает Reuters.

Индия смягчила контроль за экспортом ОТС-препаратов, применяемых для облегчения симптомов COVID-19.

В марте Правительство Индии наложило запрет на экспорт ряда активных субстанций и готовых лекарственных форм, в т.ч. парацетамола, чтобы обеспечить запасы на внутреннем рынке на фоне срыва глобальных поставок из-за коронавируса.

Как отметил председатель Pharmexcil Динеш Дуа, ежемесячно Европа закупает в Индии 800 АФС для производства парацетамола. Евросоюз является крупнейшим импортером активных фармсубстанций для производства этого препарата, который продается так же как ацетаминофен.

По данным Министерства иностранных дел Индии, к концу апреля индийские компании экспортировали 1,9 млн таблеток и других лекарственных форм парацетамола в 31 страну мира. Кроме того, они поставили противомалярийный препарат гидроксихлорохин в 87 стран.

В свою очередь, индийские фармкомпании покупают около 70% необходимых АФС в Китае.

Илья Дугин

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