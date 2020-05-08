ЕСПЧ впервые обязал Россию обеспечить лекарствами ребенка со спинальной мышечной атрофией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 6 мая 2020 года принял прецедентное решение по проблеме лекобеспечения больных спинальной мышечной атрофией (СМА), обязав Правительство РФ обеспечить шестимесячной Аде Кешишянц доступ к единственному зарегистрированному в России лекарству от СМА – Спинразе (нусинерсен) от Biogen. Родители детей, больных СМА, испытывают трудности с тем, чтобы добиться от властей закупки препарата даже при наличии решения врачебной комиссии: с учетом высокой стоимости Спинразы это большая нагрузка на региональные бюджеты. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 6 мая 2020 года принял прецедентное решение по проблеме лекобеспечения больных спинальной мышечной атрофией (СМА), обязав Правительство РФ обеспечить шестимесячной Аде Кешишянц доступ к единственному зарегистрированному в России лекарству от СМА – Спинразе (нусинерсен) от Biogen. Родители детей, больных СМА, испытывают трудности с тем, чтобы добиться от властей закупки препарата даже при наличии решения врачебной комиссии: с учетом высокой стоимости Спинразы это большая нагрузка на региональные бюджеты.

Врачебная комиссия Краевой детской клинической больницы Ставрополя назначила Спинразу Аде Кешишянц с диагнозом СМА I типа. Право на получение лекарства подтверждено в Ленинском районном суде Ставрополя, который своим решением от 14 апреля предписал краевому Минздраву обеспечить девочку препаратом. Минздрав подал апелляцию на это решение.

Здоровье ребенка тем временем ухудшилось: с 27 апреля девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители совместно с адвокатами «Правовой инициативой» решили обратиться в Европейский суд, использовав процедуру временных мер (в российской практике – обеспечительные меры).

ЕСПЧ вынес решение менее чем за сутки, указав Правительству РФ исполнить решение районного суда, так как оно является обязательным для национальных властей. Если Россия не исполнит решение, ЕСПЧ расценит это как нарушение ст. 34 Конвенции – права на индивидуальную жалобу. Решение 6 мая направлено в Минюст РФ, ведомство до 27 мая должно будет направить в суд информацию о текущем состоянии здоровья ребенка и предоставленном ей лечении, сообщила юрист «Правовой инициативы» Ольга Киселева.

Решение касается конкретной семьи, но дает надежду на получение доступа к препарату и другим россиянам, которые не могут получить Спинразу в своих регионах, полагают адвокаты фонда.

В России Спинраза зарегистрирована в августе 2019 года, дистрибьютором препарата выступает Janssen. С этого времени региональные власти и медучреждения, по подсчетам Vademecum, закупили Спинразу на 2,1 млрд рублей. Средняя стоимость упаковки при этом составила 7,89 млн рублей.

В России около тысячи больных СМА. В феврале 2020 года депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о включении заболевания в госпрограмму «14 ВЗН», что позволило бы централизовать закупки нусинерсена. По подсчетам авторов документа, на лекарственное обеспечение всех больных в первый год понадобилось бы 48,2 млрд рублей, во второй – 32,7 млрд рублей. Терапия Спинразой обходится в 47,5 млн рублей на каждого пациента в первый год лечения и 23,75 млн рублей – во второй. Законопроект вскоре вернули на доработку.

Janssen подала документы на включение препарата в ЖНВЛП, предложив установить предельную цену за упаковку на уровне до 6 млн рублей, или на четверть меньше средней цены закупок в России.

В Красноярском крае в феврале были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по факту гибели в краевой больнице двухлетнего мальчика со СМА. Врачебная комиссия назначила ребенку Спинразу, но краевой минздрав препарат так и не закупил, сославшись на отсутствие финансирования.