С начала пандемии Россия импортировала 199 млн масок из КНР

Россия с конца марта по конец апреля 2020 года закупила в Китае 199 млн защитных масок. По данным Минпромторга РФ, в мае ожидается поставка еще не менее 18 млн средств индивидуальной защиты. При этом в России за аналогичный период было произведено 138,5 млн различных масок. Россия с конца марта по конец апреля 2020 года закупила в Китае 199 млн защитных масок. По данным Минпромторга РФ, в мае ожидается поставка еще не менее 18 млн средств индивидуальной защиты. При этом в России за аналогичный период было произведено 138,5 млн различных масок.

«За период с 23 марта, когда это началось, и до 28 апреля, то есть фактически за месяц, одних только масок мы закупили в Китае 199 млн единиц. А это лишь одна позиция из довольно широкой номенклатуры товаров, имеющих отношение к медицине, к здравоохранению. Кстати, закупки и отправки продолжаются. Из Шанхая еще как минимум 11 рейсов запланировано на май. И эта работа продолжается», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

По данным Минпромторга РФ, в апреле 2020 года в России пошили 138,5 млн различных видов масок. Сейчас мощность производства составляет 9 млн масок в сутки, из которых 3 млн приходятся на медицинские.

Таким образом, с учетом поставок из КНР, в России на 1 жителя приходилось примерно две маски. В США с начала пандемии поставило из КНР в общей сложности 4 млрд масок, что составляет 14 масок на одного жителя.