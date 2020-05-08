Голикова дала ряд поручений в отношении доступности лекарственных средств

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерствам и профильным ведомствам в отношении мониторинга доступности лекарственных средств, включая иностранные препараты, у которых нет российских аналогов, следует из опубликованного протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

МИНЗДРАВУ РОССИИ СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ ОБЕСПЕЧИТЬ МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ СУБСТАНЦИЙ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДОСТУПНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ГОСУДАРСТВ СО СТРОГИМИ КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ В СВЯЗИ С COVID-19.

Минздраву, ввиду существующих рисков, также следует оценить возможность обследования и подготовки доноров гемопоэтических стволовых клеток, в том числе госпитализировать их в стационар и брать анализ на дому.

Помимо этого, Минздрав совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ должны организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых в терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям Минздрава, для пациентов с иными заболеваниями, имеющих показания для назначения АРВ-терапии.

Минтруд, Минздрав и Роспотребнадзор, соответственно, должны своевременно актуализировать методические рекомендации по профилактике заражения коронавирусом, а также оперативно направлять их в организации соцобслуживания стационарного типа.

Также Минздраву совместно с МВД России и главным внештатным специалистом министерства по паллиативной помощи поручено упростить выписку наркотических и психотропных лекарственных препаратов для обеспечения детей с паллиативным статусом. Необходимо проработать выписку рецептов в электронном формате, а также предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ, ВЫПИСЫВАЮЩИХСЯ ИЗ СТАЦИОНАРОВ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОДОЛЖЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ ОПИОИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ, В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ РЕЦЕПТАМИ НА ЭТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ САМИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ СРОКОМ ДО 5 ДНЕЙ.

Для взаимодействия амбулаторных и стационарных служб паллиативной помощи, а также при вызове скорой и врача на дом должен быть введен единый реестр всех пациентов, нуждающихся в соответствующем лечении.

gmpnews