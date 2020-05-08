«Герофарм» направил в Венесуэлу 500 000 упаковок инсулина

Российская биотехнологическая компания ГЕРОФАРМ доставит очередную партию жизненно важных препаратов инсулина в Венесуэлу и на обратном пути поможет гражданам Российской Федерации и стран СНГ вернуться на Родину. Зафрахтованный компанией ГЕРОФАРМ Boeing 767-300 вылетел из Москвы в Каракас 8 мая из аэропорта «Внуково», обратный рейс вылетит из Каракаса 9 мая. На текущий момент в полетном списке 77 граждан Российской Федерации и стран СНГ (10 граждан Беларуси и 1 гражданин Украины).

В компании отметили, что основные расходы за фрахт борта Каракас-Москва ГЕРОФАРМ взял на себя. Каждый пассажир получит билет на рейс бесплатно. Среди пассажиров самолета туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, и сотрудники российских компаний, находившиеся в стране в связи с необходимостью выполнения служебных обязанностей.

Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

«ГЕРОФАРМ – это компания, деятельность которой имеет высокую социальную значимость. Реализация проекта по обеспечению потребности Венесуэлы в препаратах инсулина – очень серьезный для нас шаг в развитии экспортного направления и возможность помочь в решении острой проблемы. В период пандемии мы также не остаемся в стороне и стараемся помогать по мере возможности как внутри страны, так и за ее пределами. Когда мы получили запрос от Посольства Российской Федерации в Венесуэле рассмотреть возможность забрать на обратном пути наших соотечественников, мы просто не могли не откликнуться – русские своих не бросают! Сейчас у каждого должна быть возможность быть дома. И мы рады, что смогли подарить ее соотечественникам!».

Партия лекарственных средств, которая доставляется в Венесуэлу, включает генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия – Ринсулин® Р, Ринсулин® НПХ и Ринсулин® Микс 30/70 – во флаконах (около 500 000 упаковок). Этого достаточно, чтобы обеспечить полную потребность страны, более чем 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом, на месяц.

В пресс-службе компании добавляют, что ГЕРОФАРМ осуществляет регулярные поставки в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Правительством Венесуэлы, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году генеральным директором ГЕРОФАРМ Петром Родионовым и вице-президентом Венесуэлы по экономическим вопросам Тареком Эль Айссами.

На момент заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве международные игроки практически полностью остановили поставки жизненно необходимых препаратов инсулина в Венесуэлу. При этом нужно отметить, что локальные производители инсулина отсутствуют.

До конца 2020 года ГЕРОФАРМ поставит в Венесуэлу более 5 млн упаковок продукции. По оценкам компании, уже в 2020 году доля ГЕРОФАРМ может достичь 20% от общего товарооборота между Венесуэлой и Россией.

Д.В. Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации:

«Пандемия, которая повлияла в том числе на поставки фармацевтических субстанций из-за рубежа, показала исключительную важность собственных производств полного цикла. Реализация государственной стратегии «ФАРМА 2020» помогла нам создать собственную отрасль, накопить достаточно компетенций и заложить основу для дальнейшего развития независимых от импорта производств лекарственных средств на территории Российской Федерации. Так, российский сегмент препаратов для терапии сахарного диабета не только стабилен на домашнем рынке, но может даже в текущей ситуации без труда обеспечивать экспортные объемы – это демонстрирует пример поставок инсулина в Венесуэлу».

Карлос Альварадо, министр здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла:

НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРОФАРМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, В ИНСУЛИНАХ. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ НАШЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ СТОРОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ ГЕРОФАРМ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. МЫ РАССМАТРИВАЕМ РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО И НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА.

ГЕРОФАРМ активно развивает экспортное направление. Помимо Венесуэлы, в течение последнего года компания фокусируется на реализации проектов по выводу препаратов инсулина на рынок на Кубе, в Казахстане и Беларуси. В ближайшее время ГЕРОФАРМ планирует заключить еще несколько соглашений с иностранными партнерами. Приоритетными для компании регионами остаются страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Персидского залива и Европейского союза. Процесс регистрации в Европейском союзе будет инициирован уже в этом году.

gmpnews