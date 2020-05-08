Росстат отмечает рост цен на лекарства, эксперты связывают это с ажиотажем из-за пандемии

В опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) данных по индексу потребительских цен отмечается, что в апреле 2020 года из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары:

метамизол натрия подорожал на 8,1%,

троксерутин – на 8,0%,

линекс – на 5,7%,

левомеколь – на 5,4%,

поливитамины с макро- и микроэлементами – на 5,2%,

офтан катахром и вата отечественная – на 4,7%,

бинты – на 4,5%,

термометры медицинские ртутные и валидол – на 4,3%,

йод – на 4,2%,

настойка пустырника – на 4,0%,

бромгексин – на 3,9%,

валокордин – на 3,6%,

флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота – на 3,5%,

ренни – на 3,4%.

Согласно приведенной статистики, лекарства подорожали на 5,5% по сравнению с декабрем 2019 года, а в годовом измерении цены выросли на 9,8%. Если сравнивать с мартом 2020 года, то подорожание медикаментов произошло на 3,2%. Отметим, что годом ранее, а именно с апреля 2018 по апрель 2019 года, цены на медикаменты выросли только на 6,2%.

По мнению исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилии Титовой, «рост цен на лекарственные препараты в марте-апреле 2020 года произошел в основном из-за ажиотажного спроса населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита».

НАИБОЛЕЕ ПОДОРОЖАВШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: УСЛОВНО «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА (НАПРИМЕР, МЕТАМИТОЗ, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ПОЛИВИТАМИНЫ) И ПРЕПАРАТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ БОЛЬНЫМИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (НАПРИМЕР, ТРОКСЕРУТИН, ОФТАН-КАТАХРОМ, ВАЛОКОРДИН, НАСТОЙКА ПУСТЫРНИКА).

Как отмечает Титова, во второй половине апреля среднедневной товарооборот российских аптек уже вернулся к показателям, характерным для этого периода года. Помимо этого имеется сезонная тенденция к его дальнейшему снижению.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПАДЕНИЕ СПРОСА И СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ И АПТЕК УЖЕ НЕ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации цены на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в соответствии со статьей 60 «Закона об обращении лекарственных средств» регулируются государством. Государственное регулирование цен на ЖНВЛП происходит путем регистрации предельных отпускных цен производителей на федеральном уровне и установлением предельных оптовых и розничных надбавок на региональном уровне. Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей вносятся в государственный реестр цен, который размещается на официальном сайте grls.rosminzdrav.ru.

Если рассматривать перечисленные Росстатом лекарственные средства, то из них только ацетилсалициловая кислота (некоторые лекарственные формы) входит в перечень ЖНВЛП. К сожалению на сайте Росстата не указано, о какой именно форме лекарственного препарата идёт речь. При этом, если мы обратимся к государственному реестру лекарственных средств, то по Международному непатентованному наименованию (МНН) «Ацетилсалициловая кислота» обнаружим 85 записей, что говорит о большом количестве заменяемых препаратов, находящихся в обращении. Лилия Титова же уточнила, что

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ 2,63 ДО 253,64 РУБЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ, ДОЗИРОВКИ И ФАСОВКИ». А НАПРИМЕР, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА В ФОРМЕ «ТАБЛЕТКИ ШИПУЧИЕ» В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП НЕ ВКЛЮЧЕНА И, СООТВЕТСТВЕННО, ЦЕНА ЭТОГО ПРЕПАРАТА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

gmpnews