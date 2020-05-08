Росстат отмечает рост цен на лекарства, эксперты связывают это с ажиотажем из-за пандемии

В опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) данных по индексу потребительских цен отмечается, что в апреле 2020 года из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары:
- метамизол натрия подорожал на 8,1%,
- троксерутин – на 8,0%,
- линекс – на 5,7%,
- левомеколь – на 5,4%,
- поливитамины с макро- и микроэлементами – на 5,2%,
- офтан катахром и вата отечественная – на 4,7%,
- бинты – на 4,5%,
- термометры медицинские ртутные и валидол – на 4,3%,
- йод – на 4,2%,
- настойка пустырника – на 4,0%,
- бромгексин – на 3,9%,
- валокордин – на 3,6%,
- флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота – на 3,5%,
- ренни – на 3,4%.
Согласно приведенной статистики, лекарства подорожали на 5,5% по сравнению с декабрем 2019 года, а в годовом измерении цены выросли на 9,8%. Если сравнивать с мартом 2020 года, то подорожание медикаментов произошло на 3,2%. Отметим, что годом ранее, а именно с апреля 2018 по апрель 2019 года, цены на медикаменты выросли только на 6,2%.
По мнению исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилии Титовой, «рост цен на лекарственные препараты в марте-апреле 2020 года произошел в основном из-за ажиотажного спроса населения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита».
НАИБОЛЕЕ ПОДОРОЖАВШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: УСЛОВНО «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА (НАПРИМЕР, МЕТАМИТОЗ, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ПОЛИВИТАМИНЫ) И ПРЕПАРАТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ БОЛЬНЫМИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (НАПРИМЕР, ТРОКСЕРУТИН, ОФТАН-КАТАХРОМ, ВАЛОКОРДИН, НАСТОЙКА ПУСТЫРНИКА).
Как отмечает Титова, во второй половине апреля среднедневной товарооборот российских аптек уже вернулся к показателям, характерным для этого периода года. Помимо этого имеется сезонная тенденция к его дальнейшему снижению.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПАДЕНИЕ СПРОСА И СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ И АПТЕК УЖЕ НЕ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации цены на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в соответствии со статьей 60 «Закона об обращении лекарственных средств» регулируются государством. Государственное регулирование цен на ЖНВЛП происходит путем регистрации предельных отпускных цен производителей на федеральном уровне и установлением предельных оптовых и розничных надбавок на региональном уровне. Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей вносятся в государственный реестр цен, который размещается на официальном сайте grls.rosminzdrav.ru.
Если рассматривать перечисленные Росстатом лекарственные средства, то из них только ацетилсалициловая кислота (некоторые лекарственные формы) входит в перечень ЖНВЛП. К сожалению на сайте Росстата не указано, о какой именно форме лекарственного препарата идёт речь. При этом, если мы обратимся к государственному реестру лекарственных средств, то по Международному непатентованному наименованию (МНН) «Ацетилсалициловая кислота» обнаружим 85 записей, что говорит о большом количестве заменяемых препаратов, находящихся в обращении. Лилия Титова же уточнила, что
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ 2,63 ДО 253,64 РУБЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ, ДОЗИРОВКИ И ФАСОВКИ». А НАПРИМЕР, АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА В ФОРМЕ «ТАБЛЕТКИ ШИПУЧИЕ» В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП НЕ ВКЛЮЧЕНА И, СООТВЕТСТВЕННО, ЦЕНА ЭТОГО ПРЕПАРАТА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.