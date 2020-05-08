Сотрудники Cadila Pharmaceuticals заболели Covid-19

Более чем у двух десятков сотрудников тесты показали положительный результат.

По меньшей мере, у 26 сотрудников производственного предприятия компании Cadila Pharmaceuticals («Кадила Фармасьютикалз») тесты на коронавирус оказались положительными, пишет The Print.

Об этом заявил региональный директор по развитию индийской компании Арун Махеш Бабу. Предприятие расположено в городе Дхолка в штате Гуджарат.

После того как результаты тестов стали известны, еще 95 сотрудников, контактировавших с заболевшими, были отправлены на домашний карантин.

По словам представителя компании, предприятие и весь город подверглись санитарной обработке.

Как говорится в заявлении компании, предприятие закрыто.

Илья Дугин

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