ФМБА ответило на критику «сомнительных экспериментов с участием человека»

Федеральное медико-биологическое агентство отреагировало на критику Ассоциации организаций по клиническим исследованиям по поводу исследований эффективности лекарственных препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-19. Ответ, пришедший на запрос редакции «ФВ», был оперативен, но лаконичен.

ФМБА «в курсе ситуации и работает над ней». Такой ответ «ФВ» получил от пресс-службы агентства на запрос, в котором просил прокомментировать положения письма исполнительного директора АОКИ Светланы Завидовой руководителю ФМБА Веронике Скворцовой.

Обращение касалось исследования применения лекарственного препарата «Мефлохин» в сравнении с гидроксихлорином и калидавиром при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

АОКИ обращала внимание на то, что «независимые клинические исследования», о которых ФМБА рассказывало на своем сайте, проводятся в соответствии с постановлением правительства № 441, а потому не выдерживают стандартные требования к КИ, такие как сторонняя оценка научного обоснования гипотезы, статистические методы анализа, безопасность применения «апробируемого» препарата, опыт исследователей, обязательное страхование жизни и здоровья участников.

В своем письме АОКИ просила ФМБА не использовать понятие «клинические исследования» для обозначения «сомнительных экспериментов с участием человека» и не ссылаться на результаты подобных экспериментов в публичном пространстве в качестве доказательств эффективности препаратов, которые разрабатываются с участием агентства.

Екатерина Погонцева

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