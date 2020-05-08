Канадская Apotex признала участие в ценовом сговоре

Минюст США объявил о том, что один из крупнейших производителей дженериков – канадская компания Apotex согласилась заплатить 24,1 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в участии в ценовом сговоре в отношении гипохолестеринемического препарата правастатин, сообщает The New York Times.

Канадская компания признала, что она вступила в сговор с другими компаниями с целью сохранения высоких цен на препарат в период с 2013-го по 2015 год.

В прошедшем году 44 американских штата обвинили более 10 дженериковых компаний в повышении цен более чем на 1000% на препараты для лечения таких заболеваний, как депрессия, рак и бронхиальная астма.

Как говорится в материалах следствия, компании организовывали для представителей компаний вечеринки и игры в гольф.

В рамках соглашения с Минюстом США руководство Apotex согласилось участвовать в более широком расследовании в отношении ценовых сговоров с участием других дженериковых компаний, в т.ч Teva («Тева») и Sandoz («Сандоз»).

Минюст США согласился отложить расследование в отношении Apotex на три года, если компания выполнит все обязательства перед регулятором.

Илья Дугин

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