Предприятия Нижегородской области получили госзаймы на выпуск бактерицидных рециркуляторов

Два нижегородских предприятия получат 414 млн руб. на расширение производства бактерицидных рециркуляторов. Необходимость в налаживании и увеличении выпуска этой продукции продиктована эпидемией коронавируса.

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление льготных госзаймов ПАО «Завод имени Г.И. Петровского» и ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова». Деньги позволят покрыть расходы предприятий, связанные с запуском производства бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Эпидемия коронавируса заставила нас срочно расширять свои производства средств защиты и медицинского оборудования, – говорит первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – Конечно, для этого необходима господдержка. Компаниям надо помочь закупить оборудование, сырье. Поэтому в Фонде развития промышленности был создан новый инструмент господдержки – займы на создание или расширение производства продукции для нужд медицины».

На заводе им. Петровского (специализируется на выпуске бортовых самописцев) также создан наркозно-дыхательный аппарат с функцией ИВЛ. В скором времени на предприятии планируют наладить его серийное производство.

Более 60 компаний Нижегородской области начали производство средств индивидуальной защиты: гигиенических масок, антисептиков, гелевых перчаток, защитных лицевых экранов, медицинских костюмов, отмечают в правительстве субъекта.

Екатерина Погонцева

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