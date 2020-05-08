Спад аптечных продаж лекарств замедлился

В период с 20 по 26 апреля 2020 года аптечные продажи лекарственных препаратов снизились на 0,4% в рублях и 3% в упаковках относительно аналогичного периода 2019 года.

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС аналитической компании AlphaRM, в период с 6 по 12 апреля 2020 года аптечные продажи лекарств снизились на 8% в рублях и 7% в упаковках относительно аналогичного периода 2019 года, с 13 по 19 апреля 2020 года – на 1% в рублях и на 2% в упаковках.

Аптечные продажи лекарств за первые 17 недель 2020 года составили 354,9 млрд руб. (+10% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,86 млрд упаковок (+6% к аналогичному периоду 2019 года).

Доля продаж Rх-препаратов составила 51%. Бренды-лидеры в Rх- и ОТС-сегментах в основном показывают положительный прирост продаж, причем некоторые из них – даже двузначный.

Пятерка лидеров среди регионов по аптечным продажам на 17-й неделе выглядит следующим образом:

— Москва 0% к 17-й неделе 2019, однако за первые 17 недель 2020 года наблюдается прирост продаж +24% к аналогичному периоду 2019 года;

— Московская область +20% к 17-й неделе 2019 (+16% за весь период);

— Свердловская область -2% к 17-й неделе 2019 (-2% за весь период);

— Краснодарский край +1% к 17-й неделе 2019 (+22% за весь период);

— Челябинская область -4% к 17-й неделе 2019 (+1% за весь период).

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