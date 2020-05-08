В Свердловской области начали закрывать аптеки в торговых центрах

По указу губернатора Свердловской области начали закрывать аптеки в торговых центрах. Работать там могут только продуктовые магазины. Юристы считают, что такой порядок нарушает антимонопольное законодательство.

С попытками торговых центров закрыть аптеки столкнулись и региональные, и федеральные сети – об этом «ФВ» сообщили представители «Валеты», «Живики» и «Алоэ». На вопрос фармритейлеров, правомерны ли действия арендодателей, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что в торговых центрах остались только супермаркеты.

Об этом говорится в его указе № 100-УГ от 18 марта, определяющем, каким организациям разрешили работать в период самоизоляции. Действующая редакция, принятая 10 апреля, ограничивает работу «торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением объектов, реализующих продовольственные товары». Из текста исчезли аптеки и аптечные пункты, упоминавшиеся ранее наряду с продуктовыми магазинами.

По словам владельца аптек «Валета» Михаила Шуваева, он тоже пытался связаться с губернатором, когда администрация ТЦ «Яблоко» закрыла одну из его точек. Одновременно Шуваев жаловался в разные надзорные органы. «Я говорил, что аптека с отдельным входом никому не мешает, а если ее закрыть, компании придется отдавать поставщикам два миллиона за еще непроданный товар». Через два дня владелец ТЦ разрешил аптеку открыть.

«Вряд ли губернатор целенаправленно хотел запретить деятельность аптек в торговых и торгово-развлекательных центрах, скорее всего, про аптеки просто не подумали, – полагает старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. – Но формально аптеки и аптечные пункты в ТЦ и ТРЦ вести деятельность сейчас не вправе. Абсурдность ситуации подчеркивается тем, что иные аптеки (расположенные не в ТЦ и ТРЦ) осуществлять свою деятельность безусловно вправе». По его мнению, в такой ситуации аптечным организациям и отраслевым союзам имеет смысл просить губернатора добавить аптеки и аптечные пункты в перечень объектов, которым разрешено работать в ТЦ и ТРЦ.

«Если обращения останутся без внимания, владельцы аптек вправе обратиться в УФАС по Свердловской области, поскольку разное регулирование для одних и тех же хозяйственных субъектов (аптечных организаций), зависящее от их дислокации, нарушает законодательство о защите конкуренции», – пояснил Роман Речкин.

Тем более что в Екатеринбурге и городах области есть сети, работающие только в торговых центрах. Раньше они считали такое местоположение конкурентным преимуществом.

Михаил Старков

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