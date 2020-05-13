Производители попросили не штрафовать за неготовность подключиться к системе маркировки

Ассоциация российских фармацевтических производителей считает необходимым установить до 1 июля 2021 года безсанкционный период (без штрафов) для тех, кто из-за карантина по COVID-19 не смог подготовиться к переходу на обязательную маркировку. Это позволит «не тормозить тех, кто уже готов стартовать» 1 июля этого года.

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) выступила за отмену штрафов для тех предприятий, которые из-за эпидемии коронавируса не смогли подготовиться к переходу на обязательную маркировку. Об этом говорится в заявлении ассоциации, которое имеется в распоряжении «ФВ».

За перенос сроков внедрения маркировки из-за пандемии нового коронавируса ратуют многие фармпроизводители и организации. С такой инициативой выступали Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, АРФП. Однако есть предприятия и крупные дистрибьюторы, которые не видят препятствий для начала работы в системе 1 июля. По мнению генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, производители, готовые к переходу, могут стартовать 1 июля, однако те, кому карантин помешал полноценно подготовиться, должны иметь возможность присоединиться к системе в течение ближайшего года. Дмитриев предлагает установить до 1 июля 2021 года безсанкционный период, в течение которого производителей не будут наказывать за неготовность подключиться к системе маркировки.

«Систему маркировки следует запустить таким образом, чтобы все те, кто готов к этому, могли в полной мере воспользоваться ее функционалом, — соглашается член экономического совета при президенте России, глава общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. — Что касается отстающих — не нужно применять к ним штрафы и организовывать дополнительные проверки».

«Необходим переходный период для проверки стабильности функционирования системы в условиях повышенной нагрузки, в ходе которого информация в составе кода будет считываться, фиксироваться и включаться в формируемый объем данных, однако не нести завышенной регуляторной нагрузки», — предлагает генеральный директор «НМПК Биотики» Ярослав Нарциссов.

Нечто подобное происходило в 1990-х годах со штрих-кодами, напоминает эксперт. Товары приходили с нанесением штрих-кода, но был довольно долгий период, когда в одних торговых точках использовались сканеры, а в других нет. Со временем это стало нормой, так же будет с маркировкой.

«Мерой стимулирования для компаний, которые начнут работать в системе маркировки с 1 июля этого года, могло бы стать установление ряда преференций, например, при участии в госзакупках», — резюмирует директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье» Яна Котухова.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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