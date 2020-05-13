«Интекс» выставил первые оферты в PharmaSpace

Компания «Интертекстиль» – российский производитель медицинского компрессионного трикотажа – выставила универсальные и специализированные оферты (предложения), доступные для российских аптечных сетей, которые входят в интернет-платформу PharmaSpace.

«Интекс» стал первым производителем ИМН аптечного портфеля, начавшим сотрудничество с маркетплейсом прямых контрактов.

Логистическим партнером проекта выступает ГК «Сантэнс». Ее автоматизированные сборочные конвейеры работают в Подмосковье и Новосибирске и обеспечивают поаптечный развоз как в европейской, так в сибирской и северо-кавказской частях России.

Генеральный директор компании «Интертекстиль» Олег Белашов подчеркнул, что работа через PharmaSpace позволяет его компании транслировать экономически привлекательные условия напрямую в аптеки «без искажений».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов отметил, что логистический сервис, который осуществляется в рамках проекта и за его пределами, универсален и включает в себя не только своевременную и гибкую доставку лекарственного ассортимента до аптек. «Мы успешно справляемся и с БАД, и с изделиями медицинского назначения, и с косметикой», – сообщил он.

Интернет-платформа PharmaSpace ориентирована на организацию и предоставление эффективных возможностей в прямых контрактных и маркетинговых взаимоотношениях производителей и ритейлеров. Генеральный директор «Лекарственной экосистемы» Герман Иноземцев указал, что принципы прозрачности и управляемости важны не только в продвижении лекарств. «Сейчас, когда дополнительный ассортимент аптек зачастую становится их основным источником денег на выживание и развитие, важно обеспечить прямые взаимоотношения сторон в надежном и стабильном ключе», – добавил он.

На сегодняшний день 57 российских и международных производителей подключились к PharmaSpace или находятся на продвинутой стадии подключения. Более 50 аптечных сетей из крупных и небольших российских городов присоединяются к маркетплейсу для того, чтобы принимать или запрашивать оферты производителей по маркетинговым, торговым и информационно-аналитическим сервисам.

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik