«Ювелирочка» запустит телеканал по продаже БАД и лекарств

Телеканал «Ювелирочка» создает отдельный канал «Аптека ТВ» для продажи косметики, БАД и лекарственных средств. Вакансия «фармацевт аптечного склада» уже появилась на сайте организации.

Телеканал «Ювелирочка» запускает проект «Аптека ТВ» по продаже и доставке косметики, БАД и лекарственных средств. Информация об этом появилась на телеграм-канале «Зеленый крест».

У «Ювелирочки» уже есть фармацевтическая лицензия на аптечный склад, рассказал «ФВ» председатель Ассоциации аптечного менеджмента и маркетинга Гарик Тадевосян, который знаком с ходом открытия этого направления. По его словам, в скором времени проект будет запущен. «Аптека ТВ» — это отдельный телеканал, на котором «с утра до вечера» будут продавать БАД, косметику и прочую продукцию, пояснил он.

«Специалист, который будет заниматься взаимодействием с производителями, уже есть. Сейчас ищут человека, который будет развивать именно аптечный склад», — рассказал Тадевосян.

Вакансия «фармацевт аптечного склада» появилась на сайте телеканала 29 апреля, убедился «ФВ».

Несмотря на наличие лицензии на аптечный склад, телеканал не будет продавать препараты, пока правила дистанционной торговли не закрепят законодательно, сообщил Тадевосян. «Вся онлайн-торговля рванет в один момент — когда доставку лекарств регламентируют. Условно говоря, к Ozon, Wildberries и прочим интернет-площадкам добавилась еще одна», — отметил он.

«ФВ» отправил информационный запрос телеканалу «Ювелирочка».

Руслан Мавлиханов

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