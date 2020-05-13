Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей

Известная несостоявшимся проектом фармзавода в Переславле-Залесском и уголовным делом «НТфарма» 30 апреля 2020 года подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Компания не может обслуживать кредиторскую задолженность, достигшую 2,9 млрд рублей. В основном «НТфарма» должна своему совладельцу и инвестору – АО «Роснано». Известная несостоявшимся проектом фармзавода в Переславле-Залесском и уголовным делом «НТфарма» 30 апреля 2020 года подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Компания не может обслуживать кредиторскую задолженность, достигшую 2,9 млрд рублей. В основном «НТфарма» должна своему совладельцу и инвестору – АО «Роснано».

«Заявление о банкротстве «НТфарма» подано генеральным директором компании в связи с объективными обстоятельствами: в настоящее время отсутствуют источники поступления денежных средств в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности ввиду незавершенного инвестиционного цикла, и компания не имеет возможности обслуживать кредиторскую задолженность, достигшую 2,9 млрд руб. Основная ее часть приходится на АО «Роснано», – сообщили Vademecum в госкомпании.

«Роснано» владеет 49% ООО «НТфарма», еще 20,3% компании принадлежит ООО «Пром-Би» Рустама Атауллаханова, 20,35% – кипрской Coverton Private Capital Ltd, 10,35% – Sarsfield Ventures Ltd.

«НТфарма» и «Роснано» в 2009 году договорились о строительстве завода в Переславле-Залесском в Ярославской области. Проект был ориентирован на производство трехвалентной вакцины от гриппа, а также лекарственных средств. Компания в 2012-2013 годах заключила с Минобрнауки два контракта на общую сумму 65,7 млн рублей на проведение доклинических исследований вакцины. Всего в завод планировалось вложить 1,6 млрд рублей, из них по линии «Роснано» – 1,3 млрд рублей.

«Роснано» инвестировал более 1 млрд рублей. Завод из-за протестов местных жителей перенесли на участок неподалеку, приобретенный в 2011 году у прежнего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Но в 2014 году проект был заморожен на уровне «коробки» здания.

В ноябре 2016 года Кошурников вместе с учредителем «НТфармы» Рустамом Атауллахановым и бывшим гендиректором Евгением Султановым стали подозреваемыми по уголовному делу о растрате, которое возбудил Следственный комитет (СК). Кошурникова подозревали в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) при выделении участка под завод, но летом 2018 года Заволжский районный суд Ярославля освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

В декабре 2018 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Атауллаханова и Султанова по уголовному делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Выяснилось, что обвиняемые через фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ похитили более 400 млн рублей.

В апреле 2019 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что завод «НТфармы» перепроектирован в соответствии с требованиями Минприроды, все согласования должны завершиться до конца 2019 года. Из проекта предполагалось исключить трехвалентную вакцину от гриппа из-за того, что появилось большое количество аналогов, и сделать ставку на другую разработку «НТфармы» – АдеВаск для терапии бокового амиотрофического склероза. Препарат прошел вторую фазу КИ в декабре 2018 года. Кроме того, ВОЗ с 2018 года рекомендует переходить на квадривалентную. В «Роснано» тогда поясняли, что ведут переговоры со стратегическим инвестором.

В «Роснано» рассматривают процедуру банкротства как шаг к финансовому оздоровлению проекта. В компании рассчитывают на реструктуризацию, в ходе которой планируется сохранить перспективные разработки, в том числе зарегистрировать АдеВаск.