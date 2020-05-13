Zydus Cadila выводит на рынок дженерик антиандрогена Xtandi

Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila объявила о запуске дженерика энзалутамида (enzalutamide) – антиандрогенного средства для лечения рака предстательной железы – под торговой маркой «Obnyx». По сообщению компании, это позволит значительно снизить стоимость лечения данного вида рака (почти на 70%).

Согласно представленным данным, приблизительная стоимость еженедельной терапии препаратом «Obnyx» составляет 5995 рупий (чуть более $79), а стоимость лечения на 1 месяц – менее чем 27000 рупий ($357). В настоящий момент стоимость препарата Enzalutamide в Индии варьируется от 70000 ($926) до 80000 ($1059) рупий за ежемесячную терапию, что является огромным финансовым бременем для пожилых пациентов.

Одним из важных аспектов лечения рака предстательной железы является снижение влияния андрогенов на предстательную железу. Многие пациенты нуждаются в таргетной терапии андрогеновых рецепторов, такой как энзалутамид, которая блокирует действие андрогена, чтобы остановить рост и распространение раковых клеток. Энзалутамид обладает тем преимуществом, что его принимают перорально. Препарат «Obnyx» от компании Zydus Cadila отличается от других препаратов на рынке тем, что представляет собой мягкую гелевую капсулу с жидкостью (подобную оригинальному препарату Xtandi), а не твердую желатиновую капсулу.

В компании уточняют, что рак предстательной железы является одним из самых распространенных видов рака у мужчин в Индии, при этом с возрастом вероятность данного заболевания увеличивается, так 60% заболевших старше 65 лет.

gmpnews