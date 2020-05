Selpercatinib получил одобрение сразу для трёх видов рака Zydus Cadila выводит на рынок дженерик антиандрогена Xtandi » В Японии одобрен препарат Veklury® (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19 Фармацевтическая Компания Gilead Sciences заявила, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии (Ministry of Health, Labour and Welfare – MHLW) предоставило одобрение препарату Veklury® (remdesivir, ремдесивир) для лечения инфекционного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. На выдачу разрешения в Японии повлияло раннее разрешение на экстренное использование противовирусного ремдесивира в чрезвычайных ситуациях в Соединенных Штатах (Emergency Use Authorization – EUA). Одобрение в Японии основано на данных клинического исследования фазы III, проведенного Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, а также исследования SIMPLE фазы III компании Gilead у пациентов с тяжелыми проявлениями COVID-19 и открытых данных программы сострадательного применения Gilead, включая и пациентов в Японии. Доктор медицинских наук, глава медицинского направления Gilead Sciences Мердад Парси (Merdad Parsey): ОДОБРЕНИЕ РЕМДЕСИВИРА В ЯПОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕМ СРОЧНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ В СТРАНЕ. ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ. Gilead напоминает, что в Соединенных Штатах ремдесивир является экспериментальным препаратом, который не был полностью одобрен FDA для какого-либо использования, а безопасность и эффективность ремдесивира для лечения COVID-19 не была установлена. На данный момент в США действует разрешение только на экстренное использование ремдесивира в чрезвычайных ситуациях и его распределение происходит исключительно для лечения госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19. Ремдесивир является экспериментальным препаратом с противовирусной активностью широкого спектра, в том числе против вируса Эбола, Марбург, MERS и SARS. Ранее тестирование in vitro, проведенное Gilead, показало, что ремдесивир активен против вируса, который вызывает COVID-19. gmpnews