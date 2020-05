Правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих компаний В Японии одобрен препарат Veklury® (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19 » Selpercatinib получил одобрение сразу для трёх видов рака Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла решение одобрить капсулы Retevmo (selpercatinib, селперкатиниб) для лечения трех типов опухолей — немелкоклеточного рака легкого, медуллярного рака щитовидной железы и RET-положительного рака щитовидной железы (т.е. для пациентов с изменениями (мутациями или слияниями) в протоонкогене RET (REarranged during Transfection – перестроенный во время трансфекции)). Retevmo является первой терапией, одобренной специально для больных раком с изменениями гена RET. Одобрение предоставлено компании Loxo Oncology, Inc., дочерней структуре Eli Lilly and Company. По словам Ричарда Паздура (Richard Pazdur), доктора медицинских наук, директора Онкологического центра передового опыта FDA «ИННОВАЦИИ В ГЕННО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРОДОЛЖАЮТ СТРЕМИТЕЛЬНО ВНЕДРЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ И ПРЕДЛАГАЮТ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, У КОТОРЫХ БЫЛО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ». Retevmo (selpercatinib, селперкатиниб) является ингибитором киназы, то есть препарат, блокирующий фермент (киназу) и помогающий предотвратить рост раковых клеток. Перед началом лечения обязательно должно быть определено изменение гена RET с помощью лабораторных исследований. Препарат одобрен для лечения: Немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) у взрослых;

Медуллярного рака щитовидной железы у пациентов в возрасте 12 лет и старше, которым требуется системная терапия;

RET-положительного рака щитовидной железы у детей в возрасте 12 лет и старше, которым требуется системная терапия и которые перестали реагировать на терапию радиоактивным йодом или им не подходит терапия радиоактивным йодом. FDA одобрила Retevmo на основании результатов клинического испытания с участием пациентов с каждым из трех типов опухолей. Во время клинического испытания пациенты получали 160 мг препарата перорально два раза в день. gmpnews