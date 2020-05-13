Правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих компаний

Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства РФ от 10 мая 2020 года №651, документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно опубликованной информации, системно значимой признана уже 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним. Так Минэкономразвития РФ должно до 15 мая 2020 года утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций, претендующих на предоставление мер господдержки, порядок рассмотрения заявлений, порядок ведения реестра системообразующих организаций, в отношении которых принято решение о согласовании предоставления мер господдержки, а также мониторинга соблюдения условий их предоставления.

Как сообщалось ранее, Министерство промышленности и торговли включило в перечень системообразующих организаций 21 предприятие фармацевтической промышленности и 9 предприятий медицинской промышленности. Напомним, что для фармацевтических компаний критерии отбора были определены следующие: размер выручки не менее 1 млрд рублей и численность персонала не менее 250 человек.

Системообразующие организации могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки при условии их соответствия совокупности следующих критериев:

системообразующая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого и (или) косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%. Такой критерий может не учитываться в случае принятия соответствующего решения Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации и выполнена оценка ее финансовой устойчивости (стресс-тест) в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития России;

системообразующая организация на дату подачи заявления о предоставлении мер поддержки имеет недоимку по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством России о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с российским законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию) в совокупности не превышающую 10000 рублей, а также не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетных инвестиций), предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

gmpnews