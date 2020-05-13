Минздрав разработал порядок фиксации утраты медиками наркотических и психотропных препаратов

Минздрав разработал порядок комиссионной фиксации факта утраты наркотических средств и психотропных веществ, являющихся лекарственными препаратами, при нарушении, совершенном по неосторожности медицинским работником при осуществлении медицинской деятельности.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил комиссионной фиксации факта утраты наркотических средств и психотропных веществ при нарушении правил их оборота, совершенном по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности». Документ размещен на сайте regulation.gov.ru

В случае утраты медицинским работником наркотического средства или психотропного вещества, произошедшей при осуществлении медицинской деятельности, в течение двух рабочих дней со дня установления уполномоченным лицом этого факта руководитель медицинской организации создает комиссию в составе не менее трех человек для выяснения причин и условий, повлекших утрату, в том числе для установления факта неосторожности при нарушении правил оборота.

В течение трех рабочих дней со дня создания комиссии составляется и утверждается акт по форме, которая прилагается к проекту постановления.

Этот акт в течение двух рабочих дней со дня оформления направляется в соответствующий территориальный орган МВД России.

Проведение проверок по факту утраты и привлечение при необходимости работников к дисциплинарной и материальной ответственности осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

Елена Сидорова

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