Индия примет меры по ускорению процесса рассмотрения одобрения лекарственных средств

Меры по привлечению зарубежных инвестиций включают ускорение процесса одобрения лекарственных препаратов.

Правительство Индии обращает особое внимание на фармотрасль, поскольку американские власти стимулируют фармкомпании выводить производство из Китая, пишет The Economic Times. Индия намерена стать привлекательным рынком для вложения капитала.

В рамках принимаемых мер Департамент развития промышленности и внутренней торговли Индии (DPIIT) объявил о планах создания единой базы данных по заявкам на прямые иностранные инвестиции (FDI), запросам от инвесторов, а также для рассмотрения стоящих перед инвесторами проблем.

DPIIT обратился к экспертам и юридическим компаниям с просьбой идентифицировать недостатки существующего в стране законодательства по прямым иностранным инвестициям, в т.ч. отсутствие определения бенефициарного права собственности.

По существующему закону автоматически допускаются 100%-ные прямые иностранные инвестиции в новые фармкомпании. Для уже существующих компаний автоматически допускаются зарубежные инвестиции в объеме до 74% и требуется одобрение на объем выше 74%.

Кроме того, при инвестировании в уже существующие фармкомпании независимо от объема инвестиций необходимо соблюдать ряд условий, в частности сохранение необходимого объема производства препаратов из Национального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (NLEM) для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Тем не менее закон разрешает 100%-ные инвестиции в компании, производящие медоборудование. На встрече с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом представители юридических компаний предложили рассмотреть разрешение 100%-ных прямых иностранных инвестиций в существующие компании без каких-либо условий.

По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), глобальный объем прямых иностранных инвестиций в 2021 финансовом году сократится на 30–40% вследствие пандемии COVID-19. В Индии приток прямых иностранных инвестиций в период с октября по декабрь 2020 финансового года сократился на 1,44% и составил 10,67 млрд долл.

Илья Дугин

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