Комбинированная терапия с интерфероном сократила время носительства коронавируса

Раннее начало комбинированной терапии с применением интерферона бета-1b продемонстрировало более быстрое облегчение симптомов, сокращение времени вирусовыделения и госпитализации у пациентов с COVID-19 по сравнению с режимом лопинавир-ритонавир, сообщают исследователи из Гонконга. Это обнаружилось на небольшой выборке участников с легкими и умеренными симптомами заболевания.

В новом исследовании приняли участие 127 пациентов с легким и умеренным течением COVID-19, госпитализированные в шесть больниц в Гонконге, сообщает medvestnik.ru со ссылкой на журнал Lancet. Из них 86 получали комбинированную терапию лопинавир-ритонавир и рибавирин в течение 14 дней. У поступивших в больницу не позднее семи дней с начала симптомов коронавирусной инфекции применяли также интерферон бета-1b. Оставшиеся участники из контрольной группы получали только лопинавир и ритонавир на протяжении 14 дней.

В группе комбинированной терапии исследователи выявили более быстрое по сравнению с контрольной группой прекращение вирусовыделения на основании тестирования мазков из носоглотки с применением ПЦР (спустя 7 против 12 дней), облегчение симптомов заболевания (4 против 8 дней) и менее продолжительное время госпитализации (9 против 15 дней). Подгруппа пациентов, получавших комбинированную терапию без препарата интерферона, не продемонстрировала лучших исходов по сравнению с контрольной. Нежелательные реакции в группах оказались схожи и включали кратковременную тошноту и диарею.

Исследование другого многообещающего варианта терапии COVID-19, гидроксихлорохина, не увенчалось успехом. Согласно публикации в The New England Journal of Medicine, применение этого препарата не было связано со значительным снижением или увеличением риска интубации или смерти среди почти 1,4 тыс. пациентов, госпитализированных в один из медицинских центров Нью-Йорка. Наблюдение за ними продолжалось в среднем 22,5 дня, за это время интубация или смерть произошла у 346 пациентов, чаще среди тех, у кого применялся гидроксихлорохин. Тем не менее значимой связи с использованием этого препарата и неблагоприятными исходами не нашли, получавшие его пациенты были, как правило, в более тяжелом состоянии изначально.

Анастасия Теслина

pharmvestnik