Алексей Репик стал владельцем ресторана из мирового топ-20

Председатель «Деловой России» Алексей Репик станет основным акционером ресторана Twins Garden, где его доля составит 90%.

В ресторанном проекте Twins Garden меняется учредитель, им станет основатель и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Об этом пишет РБК со ссылкой на пиар-службу бренд-шефов Ивана и Сергея Березуцких.

Репик в разговоре с РБК подтвердил информацию о том, что станет учредителем ресторана Twins Garden, который расположен на Страстном бульваре в Москве. По его словам, он станет основным акционером (90%), а Березуцкие будут его партнерами (у каждого по 5%).

«Я считаю их (Березуцких) творчество достоянием российской гастрономической мысли и посчитал необходимым в критически тяжелое для всего ресторанного рынка время поддержать проект, который является визитной карточкой России для многих гостей моей любимой столицы», – рассказал Репик.

Детали и размер инвестиций в новые проекты предприниматель раскрыть отказался.

В декабре 2019 года «ФВ» писал, что Алексей Репик планирует инвестиции в ресторанный бизнес.

Во время пресс-тура компании на открытие производства «Р-Фарм» в Баку бизнесмен рассказал журналистам, что он изучает несколько вариантов инвестиций в этот сегмент, как собственно в ресторанный бизнес, так и в поставки оборудования для ресторанов.

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