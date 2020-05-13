В США одобрен первый тест на коронавирус на основе CRISPR

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применение тест-системы на основе CRISPR, которая была разработана биотехнологической компанией Sherlock Biosciences, пишет портал medvestnik.ru, ссылаясь на Nature. Как сообщает организация, технология CRISPR позволяет находить определенные генетические последовательности вируса SARS-CoV-2 в образцах из верхних дыхательных путей или бронхоальвеолярного лаважа. Ожидание результатов теста может занимать около часа.

Широкое использование новой тест-системы позволит увеличить охват тестированием, считают некоторые эксперты. Несмотря на то, что в США уже проводится ежесуточно около 250 тыс. тестов на коронавирус, этого недостаточно.

Глава Sherlock Bioscience Рахул Дханда (Rahul Dhanda) рассказал, что компания работает над вариантом теста, который не нужно будет обрабатывать в лаборатории, он сможет проводиться в домашних условиях. Для него потребуются дополнительные разрешения и отдельное одобрение от FDA.

Диагностические тесты на SARS-CoV-2 на основе CRISPR разрабатывают и другие лаборатории, отмечает издание. В апреле такой метод описали исследователи из Сан-Франциско, время ожидания результатов их исследования составляет примерно 40 минут. Сходный подход представили в виде препринта ученые из Аргентины и Калифорнии.

С начала апреля FDA одобрило для экстренного применения 67 диагностических тестов для определения SARS-CoV-2. Ни один из них не получил разрешение на проведение и обработку результатов полностью в домашних условиях.

Анастасия Теслина

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